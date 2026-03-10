LG이노텍, CDP 기후변화 평가 3년 연속 ‘A등급’… 7년 연속 우수기업 선정

LG이노텍은 2025년 CDP(탄소정보공개프로젝트) 기후변화 대응 평가에서 3년 연속 ‘리더십 A등급’을 획득했다고 10일 밝혔다.
CDP는 글로벌 주요 금융 투자 기관의 위임을 받아 전 세계 기업의 환경 관련 정보를 수집·평가하는 글로벌 이니셔티브로, 130여개 국가에서 동시에 진행된다. 올해 기후변화 대응 부문은 전 세계 2만2100개 기업이 참여했으며, 이 중 A등급을 받은 곳은 766개로 전체의 3%에 불과하다. 국내에서는 35개 기업만 이름을 올렸다. 3년 연속 같은 등급을 유지했다는 점에서 일회성 성과가 아닌 일관된 실행력을 인정받았다는 평가다.
LG이노텍은 같은 날 서울 중구 앰버서더 서울 풀만 호텔에서 열린 ‘2026 CDP 코리아 콘퍼런스’에서 IT부문 상위 2개 기업에 수여되는 ‘탄소경영 섹터 아너스’도 수상했다. 이로써 2019년부터 2025년까지 7년 연속 CDP 기후변화 대응 부문 우수기업 선정이라는 기록을 이어갔다.
LG이노텍은 2022년 ‘2040 탄소중립’을 선언한 이후 탄소중립 전담조직을 중심으로 재생에너지 전환, 에너지 효율 개선, 공정 개선 등을 병행해왔다. PPA·VPPA를 통한 대규모 재생에너지 전력 공급망 확보, 국내외 사업장 지붕형 태양광 발전 설비 설치, 녹색프리미엄 제도 참여 등이 대표적이다. 지난 한 해 동안 국내외 사업장 전력 사용량의 60% 이상인 650GWh를 재생에너지로 전환했으며 이는 4인 가구 약 13만5000가구가 1년간 사용할 수 있는 수준이다.
문혁수 사장은 “피지컬AI 발전과 함께 증가하는 전력 수요가 기후변화를 앞당기지 않도록 재생에너지 전환을 중심으로 진정성 있는 ESG 경영 활동에 초점을 맞추고 있다”면서 “앞으로도 글로벌 ESG 리더십을 통해 차별적 고객가치를 창출해 나갈 것”이라고 말했다.
