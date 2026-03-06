KB금융 평균연봉 1.9억…4대 금융지주 ‘2억 시대’ 눈앞

국내 주요 금융지주 임직원의 평균 연봉이 1억7000만원을 넘어섰다. KB·신한·하나·우리 등 4대 금융지주 평균 보수가 1억7600만원에 달하면서 금융권에서 ‘연봉 2억 시대’가 현실로 다가오고 있다는 평가가 나온다.
6일 금융권이 은행연합회에 공시한 ‘2025년 지배구조 및 보수체계 연차보고서’에 따르면 4대 금융지주 임직원의 지난해 평균 보수는 1억7600만원으로 집계됐다. 전년도 평균 1억6725만원보다 875만원 증가한 수준이다.
회사별로 보면 KB금융지주의 상승 폭이 가장 컸다. KB금융 임직원 평균 보수는 지난해 1억9000만원으로 전년(1억6400만원)보다 2600만원 상승했다. 신한금융지주는 평균 1억6900만원으로 전년(1억6500만원)보다 400만원 올랐고, 하나금융지주는 1억6500만원으로 전년(1억6000만원)보다 500만원 증가했다. 우리금융지주는 1억8000만원 수준을 유지했다. ● 금융지주 연봉이 높은 이유는…‘지주 vs 은행’ 구조 차이
직급별 보수 격차도 뚜렷했다. KB금융의 경우 임원 평균 보수는 3억6000만원으로 전년(3억원)보다 크게 늘었고 남성 임원 평균 보수는 약 4억원 수준에 달했다.
반면 계열 은행 직원들의 평균 보수는 지주보다 낮았다. 국민은행의 경우 임직원 평균 보수는 약 1억1900만원으로 나타났다. 직급별로 보면 관리자급 이상은 1억8600만원, 책임자급은 1억3900만원, 행원급은 9400만원 수준이었다.
금융지주와 계열 은행 간 평균 보수 차이는 조직 구조의 차이에서 비롯된다는 분석이 나온다. 은행은 수만 명의 영업 인력이 포함되는 반면 금융지주는 전략·투자·재무 기능을 담당하는 핵심 인력 중심으로 구성돼 평균 보수가 높게 나타난다는 설명이다.
● 행원 연봉 9400만원…“억대 연봉이 평균”
금융권에서는 최근 몇 년간 실적 증가에 따른 성과급 확대도 평균 보수 상승에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 실제로 KB금융의 경우 부서장급 평균 보수는 2억2000만원으로 전년(1억9000만원)보다 3000만원 상승했다.
금융권에서는 억대 연봉이 사실상 평균 수준에 가까워졌다는 평가도 나온다. 실제로 일부 은행의 행원급 연봉이 9000만원대에 이르면서 금융권과 일반 산업 간 보수 격차도 다시 주목받고 있다.
한편 신한은행과 하나은행의 지난해 보수 자료는 현재 작성 중이며 관련 수치는 4월 15일까지 추가 공시될 예정이다.
