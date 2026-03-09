태극당, 프리미엄 브랜드 ‘농축원’ 론칭… 통밀·잡곡 기반 식사빵 선보여

서울 대표 제과 브랜드 태극당이 프리미엄 브랜드 ‘농축원’을 론칭하고 건강 중심 식사빵 라인을 공개했다.
농축원은 1960년대 태극당이 직접 운영했던 목장의 경험을 기반으로 한다. 원재료를 스스로 생산·관리하며 품질을 책임졌던 운영 철학은 오늘날 ‘정직한 재료’라는 브랜드 가치로 이어지고 있다.
이번에 선보이는 식사빵 라인은 통밀과 잡곡, 견과류 등 영양이 풍부한 원료를 사용해 현대인의 식생활에 적합한 제품으로 기획됐다. 고소한 풍미와 든든한 포만감을 강조해 간편하면서도 균형 잡힌 식사를 원하는 소비자에게 적합하다.
대표 제품인 깜빠뉴와 식빵, 치아바타는 다양한 식단과 어울리며 일상적인 한 끼를 대체할 수 있는 제품으로 구성됐다.
신경철 대표는 “농축원은 태극당이 오랜 시간 쌓아온 기술과 철학을 집약한 결과물”이라며 “앞으로도 좋은 재료의 가치를 기반으로 소비자에게 새로운 식문화를 제안하겠다”고 밝혔다.
농축원 제품은 공식 스마트스토어와 쿠팡 프리미엄 채널에서 판매를 시작하며, 향후 오프라인 매장과 다양한 유통 채널로 확대될 예정이다.
