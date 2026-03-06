셀트리온, 자사주 소각 911만주로 확대… 1조9270억 규모

셀트리온이 자사주 소각 규모를 기존 611만주에서 911만주로 대폭 늘리기로 했다. 3월 5일 종가(21만1500원) 기준으로 약 1조 9268억원에 달하는 규모다.
셀트리온은 6일 제35기 정기주주총회 안건 변경을 공시하며 이같이 밝혔다. 애초 회사는 스톡옵션 보상용으로 따로 떼어뒀던 약 300만주를 제외한 611만주만 소각할 계획이었다. 그러나 이번 결정으로 해당 스톡옵션용 물량까지 소각 대상에 포함시켰다.
셀트리온 측은 임직원 스톡옵션 보상은 향후 신주 발행을 통해 충당할 예정이어서 선(先)소각 후 신주 발행 방식으로 진행되는 만큼 총 발행주식수에는 영향이 없이라고 설명했다.
이번에 소각되는 911만주는 셀트리온이 보유한 전체 자사주의 약 74%에 해당한다. 나머지 26%인 약 323만주는 미래 성장동력 확보를 위해 유보할 계획이다.
소각 규모를 급히 확대한 배경에는 최근 심화된 지정학적 리스크와 글로벌 시장 변동성이 자리한다. 셀트리온은 2024년과 2025년에도 시장 급변 상황에서 자사주 매입·소각, 주주 소통 강화 등 주주친화 행보를 이어온 바 있다.
이번 주주총회에서는 자사주 소각 외에도 상법 개정안의 취지를 선제적으로 반영한 지배구조 개편도 추진된다. 독립이사제 도입, 집중투표제 의무화, 분리선출 사외이사 증원, 전자주주총회 개최 등이 주요 내용이다. 이사 선임 안건과 관련해서는 일신상의 이유로 퇴임하는 김형기 글로벌판매사업부 대표이사·부회장의 후임으로 신민철 경영사업부 관리부문장·사장을 사내이사로 선임하는 안이 상정됐다. 현금배당은 1주당 750원으로 결정됐다.
셀트리온 관계자는 “불안정한 시장 환경 속에서 주주 권익 보호를 최우선 가치로 삼는 경영 방침에 따른 결단”이라며 “올해 목표 매출 5조3000억 원 달성을 위해서도 최선을 다하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
