삼성전자 갤럭시 S26, 역대 최다 예약판매기록… ‘사생활 보호’ 신기술 주효

일주일간 135만 대 예약 판매하며 전작 실적 1년 만에 추월
울트라 모델 선택 비중 70%, 고성능 기기 선호 현상 뚜렷
사생활 보호 화면과 AI 기반 카메라 기술이 흥행 견인차 역할
구독형 구매 방식 안착하며 소비자 3명 중 1명 서비스 가입
삼성전자는 지난달 27일부터 이달 5일까지 일주일 동안 실시한 갤럭시 S26 시리즈의 국내 예약 판매량이 135만 대를 달성했다고 6일 밝혔다. 이는 지금까지 출시된 갤럭시 S 라인업 중 가장 높은 예약 실적으로, 지난해 갤럭시 S25가 세웠던 130만 대의 성적을 1년 만에 넘어선 결과다.
이번 예약 기간에는 최상위 기종인 울트라 모델에 대한 집중도가 높았다. 전체 구매자 10명 중 7명이 울트라를 선택해 해당 모델 역시 역대 최고치를 경신했다. 보안을 강화한 사생활 보호 화면과 2억 화소 광각 렌즈 등 전문 장비 수준의 촬영 기능이 소비자들의 관심을 끈 것으로 풀이된다.
갤럭시 S26 시리즈는 고성능 하드웨어와 직관적인 인공지능 기술을 결합한 3세대 AI 스마트폰을 표방한다. 수평 고정 옵션이 추가된 슈퍼 스테디 기술은 기기가 크게 흔들리거나 회전하는 상황에서도 안정적인 구도를 유지해 영상 제작을 즐기는 이용자들 사이에서 필수 기능으로 자리 잡았다. 야간 촬영에 최적화된 나이토그래피 등 고도화된 카메라 성능에 대해서도 긍정적인 평가가 이어지고 있다.
기기 색상의 경우 울트라와 기본 모델은 무채색 계열인 화이트와 블랙의 선택 비중이 높았다고 한다. 플러스 모델은 블랙과 코발트 바이올렛이 주를 이뤘으며, 공식 온라인몰 전용 색상 중에서는 핑크 골드와 실버 쉐도우가 차례로 인기를 끌었다.
구매 방식에서도 새로운 흐름이 나타났다. 공식 홈페이지 구매 고객 30% 이상이 갤럭시 AI 구독클럽을 이용한 것으로 집계됐다. 저장 공간을 무상으로 두 배 늘려주는 혜택과 1년 후 기기 반납 시 잔존 가치를 보장하는 프로그램이 합리적인 소비를 지향하는 층을 공략한 것으로 보인다. 해당 구독 서비스는 올해부터 사이버 금융 범죄 보상과 분실 보장까지 범위를 넓히며 혜택을 강화했다고 한다.
삼성전자는 오는 11일 한국, 미국, 영국 등 주요 국가를 시작으로 전 세계 120여 개국에 제품을 정식 출시할 예정이다.
