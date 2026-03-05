HD한국조선해양, 미주 선사와 1조4872억 원 규모 LNG 운반선 4척 건조 계약 체결

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 5일 21시 10분

글자크기 설정

HD한국조선해양 LNG운반선. 뉴스1
HD한국조선해양 LNG운반선. 뉴스1
HD한국조선해양이 미주 지역 선사로부터 액화천연가스(LNG) 운반선 4척에 대한 건조 계약을 체결했다.

HD한국조선해양은 총 1조4872억 원 규모의 LNG운반선 건조 계약을 체결하고 이를 2029년 하반기까지 인도할 예정이라고 5일 공시했다.

이 회사는 이번 수주에 따라 현재까지 총 29척, 43억8천만 달러(약 6조4226억 원)어치 계약을 수주해 연간 수주 목표(233억1천만달러)의 18.8%를 달성했다.

선종별로는 LNG 운반선 10척, 컨테이너선 10척, 액화석유가스(LPG)·암모니아 운반선 3척, 원유 운반선 4척, 석유화학제품운반선(PC선) 2척을 수주했다.
#HD한국조선해양#액화천연가스#LNG운반선#건조계약#미주지역#선박수주#2029년인도#연간수주목표#선종별수주#1조4872억
이원주 기자 takeoff@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스