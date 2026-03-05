KCC글라스 홈씨씨, 욕실 시공 패키지 ‘이지바스’ 리뉴얼

KCC글라스의 인테리어 브랜드 홈씨씨가 욕실 시공 패키지 ‘이지바스(EASY BATH)’를 리뉴얼 출시했다고 5일 밝혔다.
이지바스는 기존 타일 대신 대형 패널인 ‘이지패널’과 ‘이지플로어’를 활용한 욕실 시공 패키지다. 홈씨씨 측은 이 방식을 통해 시공 시 발생하는 소음과 분진, 누수 걱정을 줄이고 시공 시간도 크게 단축했다고 전했다. 여기에 몰딩을 외부에 노출하지 않는 ‘히든메지몰딩공법’을 적용해 유지관리가 쉽고 개방감 있는 욕실 연출이 가능한 것도 특징이라고 덧붙였다.
이번 리뉴얼을 통해 이지바스는 도시적인 세련미를 강조한 ‘어반 소프트(Urban Soft)’, 아늑한 분위기의 ‘코지 내추럴(Cozy Natural)’, 고급스럽고 시크한 ‘모던 시크(Modern Chic)’ 등 트렌드를 반영한 3가지 디자인 패키지로 재구성됐다. 비데 일체형 양변기, 무광 니켈 수전 등 구성품도 대폭 추가했다고 한다.
이달 12일까지 홈씨씨 공식 인스타그램에서 이벤트를 진행한다. 계정 팔로우 후 좋아요와 퀴즈 정답 댓글을 남기면 참여 완료되며, 당첨자 20명은 18일 발표된다.
KCC글라스 관계자는 “시공 부담을 줄인 이지바스의 장점에 트렌디한 디자인과 편의성을 더하는 데 주력했다”면서 “이지바스의 장점을 보다 많은 분들께 알리기 위해 이번 이벤트를 기획했다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
