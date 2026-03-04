모비데이즈, ‘구글 프리미어 파트너’ 5년 연속 선정

2025년 연결 기준 매출 444억, 영업이익 45억 기록
모비데이즈가 ‘2026 구글 프리미어 파트너(Google Premier Partner)’로 선정됐다고 4일 밝혔다. 2022년 프리미어 등급 제도 도입 이후 매년 최상위 자격을 유지하며 5년 연속 선정 기록을 이어가고 있다.
구글 프리미어 파트너는 국가별 상위 3% 이내 기업에만 부여되는 최고 등급으로, 광고 집행 규모와 운영 전문성, 고객 성장 기여도, 제품 활용 범위, 캠페인 최적화 역량 등을 종합적으로 평가해 결정된다.
이번 선정으로 모비데이즈는 구글의 고급 마케팅 교육 프로그램, 신규 베타 상품 우선 접근 권한, 전담 기술 지원 등 다양한 프리미엄 지원을 받게 된다. 회사는 이를 바탕으로 고객사 캠페인의 성과 개선과 전략 고도화를 추진할 방침이다.
한편 모비데이즈는 2025년 연결 기준 매출 444억 원, 영업이익 45억 원을 기록하며 전년 대비 각각 19.1%, 1,330.6% 성장했다. 2023년 3월 구글과 체결한 포괄적 사업 성장 파트너십을 기점으로 협업 범위를 확대해왔으며, 네이버·카카오·틱톡·크리테오 등 주요 매체사와도 최상위 등급 파트너십을 유지하고 있다.
자체 개발 AI 광고 자동화 솔루션 ‘모비AI’를 통해 데이터 분석 기반 타겟팅과 운영 효율화를 강화하고 있으며, 구글 프리미어 파트너십과의 연계를 통해 고객사의 마케팅 ROI 제고에 집중할 계획이다.
이광수 마케팅사업부문 대표는 “프리미어 파트너 5년 연속 선정은 전문성과 지속 성장의 성과”라며 “모비AI와 구글 협업을 기반으로 차별화된 퍼포먼스 마케팅 역량을 강화하겠다”고 말했다.
