‘브랜드혁신·고객경험’ 고도화… 아우디코리아, 이규희 마케팅 총괄상무 선임

폭스바겐 그룹 및 알핀 등에서 마케팅 주도한 글로벌 전문가 수혈
아우디코리아가 3일 이규희 상무를 마케팅 커뮤니케이션 부문 최고 책임자로 임명하며 조직 쇄신에 나섰다. 이 상무는 이날부터 브랜드 기획을 포함해 디지털 콘텐츠 운영, 고객 경험 설계 등 홍보와 판매 촉진 전반을 지휘하게 된다.
디지털 콘텐츠 강화와 데이터 기반 마케팅으로 국내 시장 입지 재정비
신차 출시 확대에 맞춰 프리미엄 브랜드로서의 정체성 확립 주력
3월 3일부터 업무 개시, 한국 시장 특성에 최적화된 소통 전략 기대
신임 이 상무는 세계적인 자동차 제조사와 고성능 브랜드에서 풍부한 현장 지식을 쌓은 기획 전문가다. 폭스바겐 그룹 차이나에서 브랜드 매니지먼트 디렉터 등을 지내며 시장 재포지셔닝과 데이터 기반의 마케팅 체계 수립을 주도했다. 또한 프랑스 스포츠카 브랜드 알핀에서 아시아 및 중동 지역 홍보를 총괄하며 핵심 거점의 시장 공략을 진두지휘했다.
그는 대형 광고 대행사와 전략 컨설팅 분야에서도 실무를 두루 경험했다고 한다. 자동차와 전자, 사치품 산업을 가리지 않고 대규모 혁신 프로젝트를 완수한 점이 높게 평가받고 있다.
아우디코리아는 올해 신제품군을 대거 투입하고 브랜드 리프레시를 추진하며 내수 점유율 회복을 꾀하고 있다. 이번 영입은 고급 브랜드로서의 위치를 공고히 하고, 디지털 환경에 최적화된 마케팅 역량을 고도화하려는 의지가 반영된 인사다.
스티브 클로티 아우디 코리아 사장은 이 상무의 국제적 안목과 전문성이 브랜드 성장의 핵심 동력이 될 것으로 내다봤다. 그는 국내 소비자들과의 소통 창구를 넓히고 아우디만의 고품격 가치를 알리는 데 매진하겠다는 뜻을 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
