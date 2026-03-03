본문으로 바로가기
경제
토스뱅크, 차기 대표 후보로 이은미 현 대표 추천
동아일보
업데이트
2026-03-03 15:27
2026년 3월 3일 15시 27분
입력
2026-03-03 15:26
2026년 3월 3일 15시 26분
주현우 기자
토스뱅크 제공
토스뱅크 임원후보추천위원회는 차기 대표 후보로 이은미 현 대표를 추천했다고 3일 밝혔다. 삼일회계법인, 대우증권, DGB대구은행(현 iM뱅크) 최고재무책임자(CFO) 등을 거쳐 2024년 토스뱅크 대표로 취임했다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
