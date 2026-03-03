토스뱅크, 차기 대표 후보로 이은미 현 대표 추천

토스뱅크 임원후보추천위원회는 차기 대표 후보로 이은미 현 대표를 추천했다고 3일 밝혔다. 삼일회계법인, 대우증권, DGB대구은행(현 iM뱅크) 최고재무책임자(CFO) 등을 거쳐 2024년 토스뱅크 대표로 취임했다.
