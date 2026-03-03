조원태 “올해, 통합 대한항공 출범 첫 페이지…완전한 한 팀 돼야”

조원태 한진그룹 회장(사진)이 올해 말 예정된 통합 대한항공 출범을 위해 대한항공과 아시아나항공 임직원 간 ‘원팀’ 비전을 강조했다.
조 회장은 3일 대한항공 창립 57주년 기념사를 내고 “올해는 대한항공 역사에 아주 중요한 한 해가 될 것”이라며 “통합 항공사 출범 준비를 마무리하는 동시에 새롭게 선보이는 역사의 첫 페이지”라고 밝혔다.
이어 그는 “더욱 경쟁력 있는 항공업 생태계를 만드는 시대적 과업을 완수할 것”이라며 “임직원 모두가 존중과 신뢰를 바탕으로 완전한 한 팀을 이뤄야만 세계 무대에서 국가대표 항공사로서 기량을 발휘할 수 있다”고 말했다.
조 회장은 또 “통합은 서로의 장점을 배우고 단점을 보완해 더 높은 가치를 창출하는 과정이 돼야 한다”고 독려했다. 통합 대한항공의 최우선 과제로는 ‘절대적인 안전’과 ‘차별화된 서비스’를 제시했다.
