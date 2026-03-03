파마리서치, 신약개발기업 코넥스트에 전략적 투자… ‘CNT201’ 상업화 권리 선점

파마리서치는 바이오벤처기업 코넥스트와 전략적 투자 계약을 체결하고 중장기적 파트너십을 구축하기로 했다고 3일 밝혔다.
코넥스트는 단백질 재조합 기반의 연구개발 및 공정기술을 바탕으로 바이오의약품을 개발하고 있다.
파마리서치는 앞서 코넥스트의 신약 후보물질인 ‘CNT201’에 대해 라이선스인 계약을 체결한 바 있다. CNT201은 셀룰라이트, 듀피트렌 구축, 페이로니병 등 에스테틱 영역부터 치료 영역까지 다양한 적응증으로 확장 가능한 바이오의약품이다. 최근 미국 FDA 임상 1상을 완료했으며, 현재 2상을 진행 중이다.
파마리서치는 이번 투자를 통해 CNT201의 상업화 권리를 선점하는 한편, 코넥스트 사의 기술을 토대로 적극적인 사업제휴를 진행한다는 방침이다.
파마리서치 관계자는 “이번 투자를 계기로 양사 간 더욱 긴밀히 협업해 CNT201의 상업적 성공과 차세대 파이프라인 개발에 박차를 가할 예정”이라고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
