산업부, 美 이란 공습에 긴급 점검 회의…“자원 수급 대응력 충분”

김정관 산업통상부 장관이 19일 경기 평택시 한국석유공사 비축기지를 방문해 재난안전, 시설방호 및 사이버보안 대응 상황을 점검하고 있다. 2026.2.19 서울=뉴스1 (산업통상자원부 제공)

정부 경제 부처는 미국과 이스라엘이 이란에 대한 공습을 시작한 가운데, 긴급 점검 회의를 진행했다.