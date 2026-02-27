깨끗한나라, K-생리대로 해외 시장 공략 확대… 글로벌 매출 41%↑

깨끗한나라는 지난해 생리대 부문 글로벌 매출이 전년 대비 41% 이상 증가했다고 27일 밝혔다.
현재 깨끗한나라 생리대 제품은 싱가포르, 말레이시아, 베트남, 러시아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 총 17개국에 수출되고 있다.
깨끗한나라는 ‘순수한면’과 ‘디어스킨’ 브랜드를 중심으로 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다. 각 국가의 품질·안전 기준을 충족을 위해 원자재 선정부터 생산, 완제품 검사에 이르기까지 전 공정을 관리하는 시스템을 운영하고 있다고 한다. 흡수력과 피부 자극 저감 설계, 사용감 개선 등 제품 본연의 완성도를 높이는 데 집중한 점이 매출 성장을 견인했다고 강조했다.
해외 유통망 확장도 가시화되고 있다. 디어스킨은 홍콩 1위 헬스앤뷰티 스토어 매닝스에 입점하며 현지 핵심 리테일 채널에 안착했다. 또 아시아 대표 헬스앤뷰티 스토어 가디언을 통해 말레이시아 시장 내 판매 기반을 넓혔다. 순수한면은 동남아 대표 B2C 플랫폼 쇼피를 중심으로 싱가포르, 말레이시아, 베트남 등 주요 시장에서 온라인 유통 접점을 확대하고 있다.
깨끗한나라는 품질 경쟁력과 글로벌 유통 네트워크를 토대로 K-생리대의 글로벌 위상을 높인다는 전략이다.
깨끗한나라 관계자는 “철저한 품질 관리와 제품 경쟁력을 기반으로 해외 시장에서 의미 있는 성장 흐름을 이어가고 있다”며 “앞으로도 국가별 맞춤 전략과 안정적인 품질 운영을 통해 K-생리대의 성장을 가속화할 것”이라고 말했다.
