힐튼 코리아, 글로벌 평가에서 ‘대한민국 일하기 좋은 기업’ 다관왕 수상

힐튼코리아는 글로벌 신뢰경영 평가 기관 GPTW(Great Place To Work Institute)가 주관한 ‘2026 대한민국 일하기 좋은 기업’ 평가에서 여러 부문에 선정되었다고 밝혔다.
힐튼코리아는 ‘대한민국 100대 일하기 좋은 기업’, ‘대한민국 부모가 일하기 좋은 기업’, ‘대한민국 ESG 인권경영 우수기업’ 부문에 동시 선정됐다. 평가에는 콘래드서울, 더블트리 바이힐튼 서울판교, 힐튼가든인 서울강남이 포함됐다.
GPTW는 신뢰, 존중, 공정성, 자부심, 동료애를 핵심 지표로 기업 문화를 평가한다고 알려졌다. 힐튼 코리아는 유연근무 제도와 육아 친화적 복지 정책, 임직원 교육 프로그램을 통해 일과 삶의 균형을 지원하고 있고 인권경영 체계를 강화해 왔다고 한다.
개인 부문에서도 임직원들이 수상했다. ‘GPTW 자랑스러운 워킹맘’ 부문에는 콘래드서울 김우라 지배인과 힐튼가든인 서울강남 조유진 지배인이 이름을 올렸고, ‘GPTW 혁신 리더’ 부문은 콘래드서울 김민선 인사상무가, ‘GPTW 선도자’ 부문은 힐튼가든인 서울강남 이홍기 총지배인이 수상했다.
마크 미니 힐튼코리아 총지배인은 ‘대한민국에서 가장 존경받는 CEO’로 선정되어 GPTW CEO 인증을 2년 연속 획득했다.
힐튼코리아 관계자는 “임직원들과의 신뢰를 바탕으로 한 리더십과 현장 중심의 조직 문화 구축 노력을 인정받은 결과”라면서 “앞으로도 임직원이 존중받고 함께 성장할 수 있는 근무 환경을 조성하며 호텔 산업 내 모범적인 일터 문화를 지속적으로 확산해 나갈 계획”이라고 전했다.
