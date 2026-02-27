컴엑스아이, 창립 25주년 맞아 스마트키퍼로 사명 변경

사명-브랜드명 일원화로 기업 정체성 강화 …글로벌 시장 공략 가속화
시스템 물리보안 기업 ㈜컴엑스아이(대표 안창훈)가 사명을 ㈜스마트키퍼로 변경하고 제2의 도약에 나선다고 밝혔다.
2001년 설립 이후 25년간 국내 물리보안 시장에서 입지를 다져온 컴엑스아이는 이번 사명 변경을 통해 기업 명칭과 제품 브랜드 명칭을 일원화한다.
회사 관계자는 “스마트키퍼는 단순한 제품 브랜드를 넘어 지난 15년간 시스템 물리보안 시장에서 축적해 온 기술력과 신뢰를 상징하는 이름”이라며 “이번 사명 변경은 기업 정체성을 더욱 명확히 하고 글로벌 확장 전략에 속도를 더하기 위한 중요한 전환점”이라고 말했다.
회사 측은 이번 사명 변경의 목적으로 사명과 브랜드명 간의 불일치로 인한 국내외 고객들의 혼선 해소하고, 2010년 런칭 이후 탄탄한 인지도를 구축해 온 ‘스마트키퍼’ 브랜드를 기업 아이덴티티와 일치시켜 마케팅 효율을 극대화하며, ‘영리하게 지킨다(SMART KEEPER)’는 직관적인 의미를 전면에 내세워 해외시장을 적극 공략한다는 점을 꼽았다.
한편, 회사 측은 “사명 변경 외 법적 지위, 조직, 기존 계약 관계 및 권리, 의무에는 변동이 없으며, 기존 서비스 역시 동일하게 유지된다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0