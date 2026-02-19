“흑백요리사가 만든 신라면”… 농심, 유명 다이닝 협업 ‘2026 농심면가’ 운영

농심이 유명 다이닝과 협업해 라면 미식 요리를 선보이는 프로젝트 ‘농심면가’를 전개한다고 19일 밝혔다.
농심면가는 레스토랑 예약 앱 ‘캐치테이블’과 손잡고 전국 인기 다이닝에서 신라면, 짜파게티 등 다양한 농심 라면을 활용한 특별 메뉴를 선보이는 프로젝트다.
올해 농심면가 첫 번째 대표 다이닝으로는 넷플릭스 ‘흑백요리사 시즌2’에서 활약한 신현도 셰프의 ‘멘쇼쿠’가 선정됐다. 이번에 선보이는 ‘신라면 아부라소바’는 기름 소스에 비벼 먹는 일본 정통 면 요리 ‘아부라소바’를 신라면으로 만드는 모디슈머 레시피다. 모디슈머는 수정하다(Modify)와 소비자(Consumer)의 합성어로, 제조사가 제시한 표준 조리법을 따르지 않고 자신만의 방식으로 제품을 재창조하는 현상을 뜻한다. 해당 레시피는 일본 현지 SNS에서 먼저 화제가 된 이후 국내로 유입됐다.
‘신라면 아부라소바’는 신라면 스프를 베이스로 오리고기 기름과 고추기름, 마요네즈, 마늘 등을 최적의 비율로 조합해 깊고 진한 풍미를 구현했으며, 면을 부숴 만든 ‘신라면 크럼블’과 우엉튀김, 닭고기 등을 토핑으로 올려 다채로운 식감을 더했다. 해당 메뉴는 이날부터 약 한 달간 멘쇼쿠 신사 본점에서 판매된다.
농심은 올해 6개 대표 다이닝을 포함해 전국 18개 유명 다이닝과 협업해 ‘차돌 대파 신라면’, ‘한우 바질 짜파게티’ 등 농심 라면을 활용한 특별 메뉴를 연간 선보인다는 계획이다. 협업 레스토랑 정보는 캐치테이블 앱에서 ‘농심면가’로 검색해 확인할 수 있다.
농심 관계자는 “작년 농심면가 프로젝트를 통해 많은 소비자에게 라면을 활용한 미식의 즐거움을 선사했다”며 “올해는 더 많은 셰프와 협업하며 소비자들에게 농심 라면의 색다른 매력을 널리 알릴 것”이라고 말했다.
