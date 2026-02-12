“하늘 넘어 우주기술 확보 본격화”… 대한항공, ‘대형 우주 안테나 전개 시스템’ 개발

지난달 5m급 안테나 전개 시스템 시험 성공
자체 설계 핵심 메커니즘 기술력 입증
고정밀 전개 기술 확보로 우주 역량 제고
“우주 시대 대비해 다양한 기술 확보할 것”
대한항공이 하늘을 넘어 우주기술 확보에 나섰다.
대한항공은 국방기술진흥연구소(국기연)와 손잡고 위성 탑재용 대형 안테나 전개 시스템 개발 시험에 성공했다고 12일 밝혔다. 향후 국가 안보와 직결되는 차세대 위성 개발 핵심기술로 확대해 우주산업 경쟁력 확보를 꾀한다는 방침이다.
위성 탑재용 대형 안테나 전개 시스템 시험은 지난달 전북 전주 소재 캠틱종합기술원에서 진행됐다고 한다. 5미터(m)급 안테나를 시험용으로 만들었다. 국기연의 전개형 대형 위성 탑재용 안테나 전개 시스템 과제 일환으로 진행된 시험으로 대한항공을 비롯해 국기연, 캠틱종합기술원, 스텝랩, 한국항공대학교 등 산학연 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.
해당 기술은 발사 시 부피를 최소화하면서 발사체 내부에 대형 안테나가 수납 상태로 접혀 있다가 목표 궤도에 도달하면 거대한 크기로 펼쳐지는 것이 핵심이다. 특히 우주 환경에서 오차 없이 정밀하게 펼쳐져야 하기 때문에 위성의 성능을 결정짓는 주요 요소로 꼽힌다. 대한항공은 이날 시험에서 5m 크기 위성용 안테나 전개 장치가 메커니즘에 따라 완벽하게 작동하는 것을 확인했다. 극한 우주 환경에서도 안테나 형상을 유지하면서 안정적인 전개가 가능하다는 것을 입증한 결과라는 설명이다. 복잡한 전개 구조물의 기계적 간섭을 해결하고 반복적인 전개 과정에서도 높은 정밀도를 유지한 것으로 전해졌다.
이번 시험 성공은 대한항공이 독자적으로 설계·제작한 ‘안테나 전개 메커니즘’의 유효성을 검증했다는 점에서 의미가 있다는 평가다. 대한항공은 이번 시험 데이터를 기반으로 최종 목표인 대형 안테나 전개 시스템 개발에 박차를 가한다는 방침이다. 향후 우주 시대를 대비한 다양한 기술 확보에도 매진한다는 계획이다. 지상 10cm 물체를 분간할 수 있는 초고해상도 지구관측 위성, 6G 위성통신 기술 등 국가 안보와 직결되는 차세대 위성 개발에도 핵심적인 역할을 수행해 나갈 예정이다.
대한항공 관계자는 “앞으로도 국내 항공우주산업 선두주자로서 축적된 기술력을 바탕으로 국가 우주 자산 고도화와 우주 강국 도약을 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.
