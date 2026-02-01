본문으로 바로가기
경제
매일유업 ‘셀렉스’, 中플랫폼 징둥헬스 입점
동아일보
입력
2026-02-13 00:30
2026년 2월 13일 00시 30분
이소정 기자
매일유업의 성인영양식 브랜드 ‘셀렉스’가 중국 온라인 헬스케어 플랫폼인 ‘징둥헬스’에 공식 입점한다.
매일유업은 단백질 보충에 특화된 셀렉스 제품 4종이 ‘징둥헬스’에 입점한다고 12일 밝혔다. 매일유업에 따르면 징둥헬스는 연간 활성 사용자 수가 2억 명에 이르는 등 중국 내에서 가장 신뢰받는 헬스케어 유통 채널로 꼽힌다. 매일유업은 셀렉스 제품 4종을 징둥헬스 내 단독 브랜드관에서 판매할 계획이다.
매일유업 관계자는 “중국 시장에서 한국의 건강기능식품은 제조 공정이 까다롭고 품질이 우수하다는 인식이 자리 잡으며 프리미엄 건강기능식품으로 각광받고 있다”며 “징둥헬스 입점을 계기로 글로벌 시장 공략에 본격적으로 나설 계획”이라고 말했다.
#매일유업
#셀렉스
#중국
#징둥헬스
#성인영양식
#글로벌시장
이소정 기자 sojee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
