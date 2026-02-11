골든블루, ‘팀 카발란’ 2기 네 번째 프로젝트… ‘뉴 월드’ 시그니처 칵테일 선봬

타이완 싱글몰트 위스키 ‘카발란(Kavalan)’과 국내 최정상급 바텐더들의 특별한 컬래버레이션인 ‘팀 카발란(Team Kavalan)’ 2기의 네 번째 프로젝트를 진행한다.
11일 골든블루 인터내셔널에 따르면 팀 카발란 2기의 네 번째 프로젝트에는 동화적인 분위기와 트렌디한 감성으로 유명한 ‘앨리스 청담’의 헤드 바텐더 박용우 바텐더와 서정적 공간무드로 사랑받고 있는 ‘연남마실’의 오너 이민규 바텐더가 참여한다.
팀 카발란 캠페인은 대한민국을 대표하는 바텐더들과 함께 카발란이 지닌 다채로운 매력과 브랜드 스토리를 소비자들에게 전달하기 위해 기획된 프로젝트다. 2024년 10월 팀 카발란 1기를 시작으로 바텐더 개개인의 경험과 해석을 담은 시그니처 칵테일을 지속적으로 선보이고 있다.
지난해 5월부터 시작한 팀 카발란 2기는 각 프로젝트별로 두 명의 바텐더가 한 팀을 이뤄 회차마다 정해진 키워드를 자신만의 방식으로 해석한 시그니처 칵테일을 선보인다.
네 번째 프로젝트의 메인 키워드는 ‘뉴 월드(New World)’다. 박용우 바텐더는 ‘앨리스 청담’에서 ‘카발란 클래식’을 자신만의 시선으로 해석한 ‘게임 체인저(Game Changer)’를 선보일 예정이다. 이민규 바텐더는 ‘연남마실’의 운치있는 공간적 특성을 바탕으로 ‘카발란 클래식’이 지닌 부드러운 풍미와 스토리를 녹여낸 ‘포모사 미모사(Formosa Mimosa)’를 공개할 예정이다.
박소영 골든블루 인터내셔널 대표이사는 “‘팀 카발란’ 2기 프로젝트를 통해 ‘카발란’ 브랜드의 정체성과 경쟁력을 소비자들에게 안정적으로 전달할 수 있었다”며 “앞으로도 ‘카발란’ 브랜드의 매력을 극대화함과 동시에 국내 위스키 음용 문화를 발전시킬 수 있는 다채로운 활동을 전개해 나가겠다”고 말했다.
