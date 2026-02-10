K-우유 경쟁력 높였다… 유우군능력검정으로 생산성·유성분 동반 개선

농협경제지주 축산경제는 2025년 유우군능력검정사업 분석 결과 국내 젖소의 생산성과 유성분 지표가 전반적으로 개선됐다고 10일 전했다.
유우군능력검정사업은 농가 소득 증대와 낙농 경쟁력 확보를 위해 젖소의 산유량과 유성분 등을 조사·분석해 국가 단위 유전 능력 평가에 활용하는 국가 정책 사업으로 농협과 농림축산식품부가 공동으로 추진하고 있다.
이번 사업을 통해 수유기 305일 기준 평균 유량은 전년 대비 184kg 증가한 1만389kg을 기록하며 젖소 생산성이 향상된 것으로 분석됐다. 유지량과 유단백량 등 주요 유성분 지표 역시 전반적인 개선 흐름을 보였다.
특히 우유의 영양 수준을 결정하는 유단백량은 전년보다 8kg 증가한 반면, 수치가 낮을수록 우유의 청결도가 높음을 의미하는 체세포수는 전년 대비 2천 cell/ml 감소했다고 한다. 이에 따라 체세포수 1등급 기준(20만 cell/ml 이하)을 2년 연속 충족하는 성과를 거뒀다.
유단백률과 무지고형분량 등 고형분 관련 지표도 전년 대비 개선됐고 젖소의 전반적인 유성분 생산성이 향상된 것으로 나타났다. 번식 성적은 분만월령과 분만간격이 소폭 증가했으나, 분만산차는 전년과 동일한 수준을 유지했다고 한다.
박건욱 농협 젖소개량사업소장은 “이번 결과는 젖소개량과 위생 관리가 유기적으로 작동한 결실”이라면서 “앞으로도 농가가 체감할 수 있는 체계적인 검정 분석과 현장 맞춤형 지원을 지속해 나가겠다”고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
