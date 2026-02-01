LBB, 가르시니아 구미로 이너뷰티 시장 첫발

브랜드 스킨앤스키니 론칭
엘비비(LBB)가 이너뷰티 브랜드 스킨앤스키니를 선보이며 첫 제품 ‘스킨앤스키니 체지방 컷 가르시니아 구미’(사진)를 출시했다. 열대식물인 가르시니아 캄보지아를 활용한 가르시니아 캄보지아 추출물(HCA)을 하루 섭취 기준에 맞춰 만든 제품이다.
체지방-식후 혈당 관리 제품 출시
엘비비는 “HCA는 탄수화물이 지방으로 전환되는 과정을 억제해 체지방을 감소시키고 식후 혈당 상승을 억제하는 데 도움을 줄 수 있다”고 밝혔다. 스킨앤스키니 체지방 컷 가르시니아 구미는 쫀득한 구미 제형이어서 물 없이 바로 먹을 수 있다. 단맛은 프락토올리고당으로 냈다. 파인애플을 발효해 만든 파인애플 사이다 비니거를 더해 상큼함을 느낄 수 있다.
먹는 제품인 만큼 성분 선정부터 배합, 제조 공정 전반에 걸쳐 기준을 세우고 불필요한 요소를 덜어내는 방식으로 만들었다고 한다. 엘비비는 “피부 표면을 가꾸는 데 머무르지 않고 몸 안의 균형까지 함께 관리하도록 했다. 집에서도 쉽고 빠르게 피부 관리를 할 수 있다”고 밝혔다.
엘비비는 스킨앤스키니에 대해 “피부 과학 연구개발 성과 및 스파를 통한 관리법을 바탕으로 피부 관리 방법을 바르는 것에서 섭취하는 것으로 확장한 브랜드”라며 “피부 상태와 몸 전체의 균형이 연결되는 것을 지향한다는 뜻을 담았다”고 설명했다.
이수진 엘비비 대표는 “일상에서 손쉽고 빠르게 피부와 건강을 관리하려는 수요가 늘고 있다”며 “소비자가 원하는 것을 파악하고 생활 방식의 변화에 맞춰 꾸준히 제품을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
엘비비는 스파 전문 기업에서 만든 화장품 브랜드다.
손효림 기자 aryssong@donga.com
