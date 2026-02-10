올림픽 ‘팀 코리아’ 메달 따면 ‘카스 0.0’ 쏜다

2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 공식 파트너인 오비맥주 카스가 국가대표 선수의 선전을 기원하는 카스 0.0 무료 기프티콘 증정 이벤트’를 연다.
카스는 동계올림픽이 열리는 오는 22일까지 팀 코리아가 메달을 따내는 날마다 메달 1개당 1만 명에게 논알코올 음료 ‘카스 0.0’ 기프티콘을 제공한다고 10일 밝혔다. 금·은·동 상관없이 모든 메달에 해당한다.
이와 동시에 선착순 1000명에게 ‘카스 0.0’ 무료 기프티콘을 증정하는 상시 이벤트도 마련했다. 올림픽 기간 내내 인당 하루 한 번씩 참여 가능하다.
이벤트는 카스 공식 홈페이지 내 ‘카스 0.0’ 이벤트 페이지를 통해 선착순으로 참여할 수 있다. 당첨 여부는 응모 익일 오전 9시에 확인할 수 있으며, 당첨자에게는 전국 주요 편의점에서 사용할 수 있는 기프티콘이 지급된다.
서혜연 오비맥주 마케팅 부사장은 “동계올림픽 공식 파트너로서 대한민국 선수단의 메달 획득 순간의 기쁨을 국민들과 함께 나누고자 이번 이벤트를 마련했다”며 “한국 선수단 경기가 심야와 새벽 시간대에 이어지는 만큼, 논알코올 음료 ‘카스 0.0’와 함께 부담 없는 응원을 이어갈 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0