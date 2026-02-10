농협, 설 명절 맞아 어르신 1000명과 ‘따뜻한 동행’ 행사

농협은 10일 설을 맞아 서울 종로구 서울노인복지센터에서 어르신 1000명과 함께하는 ‘따뜻한 동행·행복한 나눔’ 행사를 열었다고 밝혔다. 이번 행사는 지난해에 이어 2년 연속 진행됐다.
이날 행사에는 강호동 농협중앙회장을 비롯해 강태영 NH농협은행장과 농협 임직원 봉사단 30여 명이 참여했다. 참석자들은 어르신들에게 도가니탕 떡국을 직접 배식하며 명절의 정을 나눴고 서울노인복지센터에 우리 쌀 1톤을 후원했다.
강호동 회장은 “올해 초부터 전국에서 이어온 ‘범농협 따뜻한 동행·행복한 나눔’ 릴레이를 통해 주변의 어려운 이웃을 세심히 살피고자 노력해왔다”면서 “농협은 앞으로도 일회성 행사가 아닌, 지역사회와 상생하는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.
한편 농협은 지난달부터 설 명절까지를 집중 나눔 기간으로 정하고 전국 각지에서 전 계열사가 참여하는 사회공헌 활동을 전개하고 있다. 이 기간 동안 약 150회에 걸쳐 총 14억 원 상당의 물품 지원과 임직원 봉사활동을 통해 지역사회에 온기를 전하고 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0