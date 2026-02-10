삼성, 두바이 의료 전시회 참가… AI 기반 초음파·엑스레이 기술 공개

삼성전자는 2월 9일부터 12일까지 두바이에서 열리는 중동 최대 의료기기 전시회 ‘WHX Dubai 2026’에 참가해 확장된 의료기기 제품군을 선보인다고 10일 밝혔다.
삼성전자 의료기기사업부와 삼성메디슨은 이번 전시에서 초음파 진단기 신제품 ‘V4’와 ‘에보Q10(EVO Q10)’을 전 세계에 처음 공개하고 영상의학과 전용 프리미엄 초음파 진단기기 ‘R20’을 중동 지역에 처음 소개한다.
신제품 V4는 회로와 구조를 하나의 시스템으로 설계해 완성도를 높인 차세대 초음파 진단기기다. 전력 효율을 크게 개선해 기존 제품보다 전력 사용량을 약 35% 줄였고 고해상도 영상과 다양한 인공지능(AI) 진단 보조 기능을 함께 제공하는 것이 특징이다.
특히 V4는 냉각팬 없이도 장비 내부 열을 효과적으로 제어할 수 있는 구조를 적용한 세계 최초의 ‘팬리스(Fanless)’ 초음파 진단기라고 한다. 팬이 없어 소음이 발생하지 않아 조용한 검사 환경을 제공하고 외부 공기와 먼지가 내부로 유입되는 것을 막아 장비 수명도 늘릴 수 있다.
에보Q10(EVO Q10)은 V4의 성능을 바탕으로 휴대성을 강화한 노트북형 초음파 진단기다. 응급실, 외래 진료실, 이동 진료 등 다양한 현장에서 빠르고 정확한 진단이 가능하도록 가볍고 컴팩트하게 설계됐다. 내구성을 강화한 외관과 함께 방수 인증을 획득해 소독과 관리도 한층 수월해졌다고 한다.
전시 기간 중에는 에보Q10 화면을 다른 디스플레이로 실시간 공유하는 기능과, 심장을 자동으로 인식해 측정과 진단을 돕는 AI 기능 등 실제 진료 현장에서 활용 가능한 기술들이 시연된다.
이와 함께 삼성은 방사선 노출을 줄이면서도 영상 판독 효율을 높인 AI 엑스레이 기술도 공개한다. 촬영 범위를 자동으로 확인해주는 기능을 적용한 엑스레이 장비와 가볍고 선명한 영상을 제공하는 고성능 디텍터 등도 함께 선보일 예정이다.
행사 3일 차에는 ‘삼성 AI 심포지엄’이 열리면서 유럽과 중동 지역 의료 전문가들이 삼성의 AI 진단 기술을 실제 임상에서 활용한 사례를 공유한다. 간·복부 진단과 산부인과 분야에서의 라이브 시연도 진행될 예정이다.
삼성은 이번 전시를 계기로 중동 지역 병원과 정부 기관, 현지 파트너들과의 협력을 확대하고 의료기기 사업 기회를 적극적으로 모색할 계획이다.
유규태 삼성전자 의료기기사업부장 겸 삼성메디슨 대표는 “중동은 삼성 의료기기 사업에서 매우 중요한 시장”이라면서 “AI 기반 진단 솔루션을 통해 현지 의료진의 진료 경쟁력을 높이고, 중동 시장에서 의미 있는 성장을 이어가겠다”고 말했다.
