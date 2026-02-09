HD한국조선해양, 작년 매출 29조·영업익 3.9조… 역대 최대 실적

HD현대의 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양이 2025년 연결 기준 매출 29조9332억원, 영업이익 3조9045억원을 기록했다. 역대 최대 실적이다.
HD한국조선해양은 9일 지난해 실적을 발표하며 전년 대비 매출은 17.2%, 영업이익은 172.3% 증가했다고 밝혔다.
4분기 매출과 영업이익도 각각 8조1516억원, 1조379억원으로 두 자릿수 성장세를 보였다.
계열사 별로는 HD현대중공업이 매출 17조5806억 원, 영업이익 2조375억 원을 기록하며 실적 향상을 이끌었다.
HD현대삼호도 매출 8조714억 원, 영업이익 1조3628억 원을 기록했다.
회사 측은 조선 부문에서 건조 물량이 증가했고, 고선가 선박의 매출 비중도 확대되면서 매출 25조365억 원, 영업이익 3조3149억 원을 기록했다고 설명했다. 또 공정 효율화를 통해 생산성을 지속적으로 개선하면서 조선 부문에서만 지난해 대비 매출 13.4%, 영업익 119.9%가 증가했다고 덧붙였다.
엔진기계 부문과 해양플랜트 부문도 판매 증가와 프로젝트 공정 확대 등에 힘입어 실적이 좋아졌다.
HD한국조선해양 측은 “향후에도 안정적인 수주 잔량을 기반으로 수익성을 개선해나갈 방침”이라고 전했다.
