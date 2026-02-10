드래프타입, 옥외광고 솔루션 ‘애드타입’의 유효인구 성과측정 기술 특허 등록

이미지 제공=드래프타입

이번 특허 심사 과정에서 핵심 기술로 인정받은 요소는 ‘보정 폴리곤 데이터 생성 방법’이다. 광고 매체와 경계 지점을 연결하는 시선선(Line-of-Sight)을 생성하고, 디지털 고도 모델(DEM)을 활용해 시선선 경로상의 지형 고도를 분석한다. 건물이나 지형 등으로 시야가 차단되는 영역을 비가시 영역으로 판정하고 이를 보정하는 방식이다. 단순 반경이나 거리 기반의 기존 가시권 추정 방식을 넘어, 실제 지형 특성을 정량적으로 반영해 광고 유효인구 산출의 정확성을 높였다는 점에서 기술적 진보성이 인정됐다.드래프타입은 이번 특허 기술을 자사 OOH 솔루션 ‘애드타입’에 적용해 광고주와 에이전시에게 데이터 기반의 OOH 종합 캠페인 서비스를 제공하고 있다. 광고주는 캠페인 기획 단계에서부터 매체별 예상 유효인구를 통해 예상 노출 수(회)와 도달율(%), 도달빈도를 시뮬레이션하고, 집행 후에는 실제 노출 성과를 정량적으로 확인할 수 있다. 기존 ‘감’에 의존하던 옥외광고 캠페인 기획을 빅데이터 기반으로 전환해, 보다 효율적인 캠페인 기획과 예산 배분이 가능해진 셈이다.이번 등록 결정으로 드래프타입의 누적 특허는 등록(결정 포함) 12건, 출원 8건 등 총 20건으로 늘어났다. 회사는 회전형 광고판 등 OOH 하드웨어부터, AI 기반 광고 콘텐츠 제작, 맞춤형 광고 송출, 성과 측정까지 광고 밸류체인 전반에 걸쳐 특허 포트폴리오를 구축하고 있다.회사 측은 창업 2년 만에 20건의 특허 포트폴리오를 구축할 수 있었던 배경으로 기술 중심의 조직 구조를 꼽았다. 전체 인력의 60% 이상이 데이터 사이언스, AI, 소프트웨어 개발 등 기술 직군으로 구성되어 있으며, 박사급 연구진을 포함한 R&D 조직이 매달 1건 이상의 광고 관련 솔루션과 원천기술을 개발하고 있다는 설명이다. 회사 측은 “단순 광고 에이전시가 아닌, 빅데이터·AI 기반의 광고 기술 회사“라는 정체성을 강조하며 기술 투자를 지속 확대하고 있다고 강조했다.김대희 드래프타입 대표는 ”이번 특허는 옥외광고도 디지털 광고처럼 데이터로 성과를 사전에 계획하고, 측정할 수 있다는 것을 기술적으로 증명한 것“이라며 ”애드타입을 통해 광고주가 OOH 캠페인의 기획부터 성과 측정까지 데이터 기반으로 의사결정할 수 있도록 지원하겠다“고 말했다.한편 드래프타입은 2023년 설립 이후 2024년 매출 4억 원에서 2025년 30억 원으로 약 7.5배 성장하며, 영업이익 흑자 전환에 성공했다. 최근에는 일신창업투자로부터 시리즈 A 투자를 유치했다.