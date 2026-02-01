삼성물산, 호주 태양광 사업권 매각… “美외 첫 수익화”

여의도 2배 면적 인허가 등 개발
삼성물산이 호주 태양광·에너지저장장치(ESS) 발전 사업권을 영국계 기업에 매각했다. 삼성물산이 미국 외 시장에서 발전 사업권 수익화에 성공한 첫 사례다.
英 옥토퍼스 그룹 자회사에 팔아
삼성물산 상사 부문은 호주 퀸즐랜드주 던모어 지역의 태양광·ESS 프로젝트 발전 사업권을 영국 에너지 기업 옥토퍼스 그룹의 호주 자회사인 옥토퍼스 오스트레일리아에 매각했다고 5일 밝혔다. 태양광과 ESS를 혼합한 발전은 해가 뜰 때만 가능한 태양광 발전의 한계를 ESS로 보완하는 것이다.
이처럼 발전 사업권을 만들어 파는 방식은 최근 글로벌 신재생에너지 업계의 고부가가치 사업 모델 중 하나다. 발전소 부지 사용권을 얻고, 해외 정부로부터 각종 인허가 등을 따내는 등 복잡한 단계를 마친 뒤 그 결과물인 사업권을 파는 방식이다.
이번 프로젝트 부지 크기는 서울 여의도의 약 2배인 538ha에 달한다. 설비 용량은 300MW 태양광과 150MW·300MWh BESS(배터리 ESS)가 혼합된 구조다.
