리얼콩햄, ‘2025 올해의 우수브랜드 대상’ 식물성 대체육 부문 1위 수상

비타글로리의 식물성 대체육 전문 브랜드 리얼콩햄이 JY네트워크에서 주최하고 중앙일보가 후원한 ‘2025 올해의 우수브랜드 대상’에서 식물성 대체육 부문 1위를 수상했다고 5일 밝혔다.
리얼콩햄은 ‘프리미엄 식물성 단백질’을 슬로건으로, 기존 콩고기 특유의 향과 식감을 개선했다는 평가를 받고 있다. 특히 100% 식물성 원료를 사용하면서도 콜레스테롤 0%, 고단백 영양 설계를 실현해 건강과 맛을 동시에 잡으려는 소비자들의 니즈를 공략했다.
비타글로리의 설명에 따르면, 독자적인 텍스처라이징 기술을 통해 실제 햄과 흡사한 쫄깃한 탄력을 구현했으며, 구이, 찌개, 샐러드 등 다양한 요리에 활용할 수 있는 범용성을 갖췄다.
비타글로리 관계자는 “건강하고 지속 가능한 식문화를 위해 끊임없이 연구해 온 노력이 영광스러운 결과로 이어져 기쁘다”며 “사랑해 주신 소비자들의 성원에 보답하기 위해, 앞으로도 혁신적인 제품 개발에 매진하며 식물성 식품 시장을 선도하는 브랜드가 되겠다”고 소감을 전했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
