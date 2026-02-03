“신뢰할 수 있는 영상보안”… 한화비전, AI 경영시스템 국제표준 인증 획득

한화비전이 인공지능(AI) 시스템의 책임 있는 운영을 위한 국제표준인 ISO/IEC 42001 인증을 획득했다고 3일 밝혔다.
이번 인증을 통해 한화비전은 AI 경영시스템(AI Management System, AIMS)을 국제표준 요구사항에 맞게 구축·운영하고 있음을 공식적으로 인정받았다고 전했다. 이에 따라 보다 신뢰할 수 있는 AI 기반 영상보안 솔루션을 제공할 수 있는 기반을 마련했다는 설명이다.
ISO/IEC 42001은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 공동 제정한 AI 경영시스템 국제표준으로 AI 기반 제품과 서비스를 개발·제공·활용하는 조직이 AI 시스템을 책임감 있고 안전하게 운영할 수 있도록 관리체계와 요구사항을 제시한다.
영상보안 업계에서는 AI 기술 확산과 함께 윤리성과 안전성을 입증하는 국제 인증의 중요성이 커지고 있다. 데이터 학습 등 개발 단계부터 정보보호를 포함한 상용화 단계에 이르기까지 전 과정에서 윤리적 기준을 강화하고 안전성을 확보하는 것이 핵심 과제로 꼽힌다.
한화비전은 AI 경영시스템의 수립·운영·유지 및 지속적 개선 등 주요 점검 영역에서 국제표준 요구사항을 충족해 이번 인증을 획득했고 영상보안 시장에서 차별화된 신뢰성과 투명성을 확보하게 됐다.
한화비전은 이번 인증을 바탕으로 유럽연합(EU)의 ‘AI 액트(Act)’를 비롯한 글로벌 AI 규제 환경 변화에 선제적으로 대응해 나갈 계획이다. AI 경영시스템에 대한 지속적인 모니터링과 개선을 통해 신뢰 기반의 기술 혁신을 이어간다는 방침이다.
한화비전 관계자는 “AI 기술 발전과 함께 AI 시스템의 책임 있는 운영이 영상보안 기업의 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다”면서 “이번 인증을 계기로 더욱 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 영상보안 솔루션을 선보이겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
