뱅앤올룹슨, 데이지꽃 입힌 ‘지드래곤 에디션’ 출시…국내 100대 한정

뱅앤올룹슨이 지드래곤과 협업한 한정판 헤드폰 ‘베오플레이 H100 지드래곤 에디션(Beoplay H100 G-DRAGON Edition)’을 선보인다고 2일 밝혔다.
이번 협업 모델은 전 세계 188대 한정으로 제작됐으며, 이 가운데 한국에는 100대만 출시된다.
베오플레이 H100 지드래곤 에디션은 뱅앤올룹슨의 100주년을 기념하는 협업 시리즈 중 하나로, 디지털 노이즈 캔슬링과 모듈형 구조를 갖춘 브랜드의 대표 헤드폰 모델이다.
한 세기를 이어온 브랜드의 헤리티지와 혁신적인 사운드 기술에 ‘피스마이너스원(PEACEMINUSONE)’의 아이코닉한 데이지 모티프를 결합했다.
특히 브랜드 100주년의 상징성과 지드래곤의 시그니처 넘버 ‘88’을 결합해 총 188개의 한정 수량으로 구성, 브랜드와 아티스트의 만남을 상징적으로 표현했다.
이번 에디션은 데이지 꽃 디테일이 더해진 헤드폰뿐 아니라, 피스마이너스원 로고가 각인된 가죽 파우치와 시그니처 클립을 적용한 지퍼 디테일까지 포함한 전용 패키지로 구성돼 협업의 정체성을 완성했다.
● 100대 한정 판매…사전 예약·래플 진행
국내 100대 한정으로 출시되는 베오플레이 H100 지드래곤 에디션의 가격은 275만 원이다. 뱅앤올룹슨 압구정 플래그십 스토어와 공식 홈페이지, 카카오 톡딜을 통해 한정 판매된다.
압구정 플래그십 스토어는 사전 예약제로 운영된다. 방문 예약은 오는 2월 4일 오후 2시부터 네이버 플레이스를 통해 선착순으로 진행되며, 예약을 완료한 888명의 고객은 2월 5일 매장에서 진행되는 구매 응모에 참여할 수 있다.
최종 구매 당첨자는 2월 5일 당일 개별 문자 메시지를 통해 안내되며, 당첨자에 한해 2월 6일부터 8일까지 3일간 매장에서 제품 구매 및 수령이 가능하다.
뱅앤올룹슨 공식 홈페이지에서는 2월 5일 오후 4시부터 선착순 구매가 가능하다. 카카오 톡딜에서는 2월 6일부터 10일까지 한정 수량 구매권 응모가 진행되며, 래플 당첨자는 2월 11일 발표된다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0