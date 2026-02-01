KB금융 “K엔비디아 육성, 1600억 펀드 마련”

KB금융그룹이 한국판 엔비디아에 도전하는 인공지능(AI)·로보틱스 분야 혁신 기업을 지원하기 위해 1600억 원 규모의 ‘케이비 딥테크 스케일업 펀드’를 마련했다고 1일 밝혔다.
KB금융에 따르면 펀드 자금은 한국 모태펀드가 750억 원을 출자하고, KB국민은행·KB증권·KB손해보험·KB인베스트먼트 등 KB금융 계열사가 850억 원을 추가로 얹어 마련했다. 상반기 중 외부 출자를 더해 2000억 원 규모로 펀드 규모를 키우겠다는 계획이다.
주요 투자 대상은 △시스템반도체 △바이오·헬스 △미래 모빌리티 △친환경·에너지 △로봇 △사이버보안·네트워크 △우주항공·해양 △차세대 원전 △양자 기술 등 9개 분야다. 기업당 100억 원 이상의 자금을 투입해 기술 상용화, 글로벌 진출 등을 돕겠다는 구상이다.
KB금융은 생산적 금융 실행력을 높이기 위해 기업금융을 총괄하는 부문을 신설한다. 반도체·AI·바이오 등 첨단산업에 대한 이해도가 높은 전문 인력(애널리스트, 심사역 등)을 늘렸다. 영업점 평가제도에 생산적 금융을 별도 지표로 새롭게 넣기도 했다. KB금융 관계자는 “국가 경제의 미래를 만들어 갈 ‘K스타트업’이 ‘K엔비디아’로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.
댓글 0