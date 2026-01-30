포스코그룹, 체질 바꾸고 속도 낸다… 키워드는 ‘실행력과 성과’

포스코그룹은 지난 29일 첫 그룹 경영회의를 열었다고 30일 밝혔다. 올해 경영 키워드로 ‘압도적 실행력’과 ‘성과 창출’을 내걸고 미래 성장 투자의 성과를 수치로 입증하겠다는 의지를 분명히 했다.
이날 그룹은 장인화 회장 주재로 올해 첫 그룹 경영회의를 열고 그룹 경영 계획과 주요 현안을 점검했다고 전했다. 회의에서는 사업 부문별 본원 경쟁력 강화와 함께 불확실한 경영 환경 속에서도 확실한 실적 반등을 이끌기 위한 실행 중심 전략이 집중 논의됐다.
장 회장은 글로벌 무역장벽 강화와 저성장 국면 장기화 등 대내외 환경을 언급하며 성장 정체를 돌파하기 위해서는 수익성 중심으로 그룹 체질을 과감히 전환해야 한다고 강조했다. 단순한 목표 달성이 아닌 시장의 신뢰를 회복할 수 있는 압도적인 성과를 만들어내겠다는 점도 분명히 했다.
철강 부문은 구조적 원가 혁신과 고부가가치 제품 판매 확대를 통해 수익 기반을 한층 강화한다. 올해는 수소환원제철 데모플랜트 착공과 광양 전기로 준공 등 탈탄소 전환에 속도를 내는 동시에, 글로벌 시장에서는 완결형 현지화 전략을 본격 추진한다. 미국 루이지애나 제철소 프로젝트와 클리브랜드클리프스와의 협력, 인도 일관제철소 합작법인 설립도 차질 없이 진행할 계획이다.
이차전지소재와 인프라 등 성장 사업은 최근의 우호적인 시장 환경을 전략적 기회로 삼아 가시적인 수익 창출에 집중한다. 포스코아르헨티나 리튬 상업 생산을 본격화하고, 호주 미네랄리소스사의 리튬 광산 지분 인수를 마무리해 그간의 투자를 실질적인 실적으로 연결하겠다는 구상이다.
에너지 사업은 철강과 이차전지소재를 잇는 그룹의 ‘Next Core’로 육성한다. LNG 생산 능력 확대를 위한 투자를 이어가는 한편 글로벌 트레이딩 역량을 강화해 안정적인 수익원으로 자리매김시키겠다는 전략이다.
이와 함께 안전관리 혁신과 AX(AI Transformation) 가속화도 핵심 과제로 제시됐다. 제조 현장에는 AI를 적극 도입해 초격차 기술 경쟁력을 확보하고 사무 부문 전반으로 AI 활용을 확대해 전사적 효율성을 높인다는 방침이다.
장 회장은 “위기 속에서도 기회의 실마리를 찾아 도약해 온 것이 포스코의 저력”이라면서 올해를 미래 성장 투자의 성과를 구체화하는 중요한 해로 만들자고 강조했다. 치밀한 계획과 실행력을 바탕으로 그룹의 본원 경쟁력을 수치로 증명하겠다는 의지도 재차 언급했다.
댓글 0