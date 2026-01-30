강태영 농협은행장, ‘청소년 도박 근절 릴레이 캠페인’ 동참

강태영 NH농협은행장이 청소년 도박 문제에 대한 위험성을 환기하고 경각심을 고취하는‘청소년 도박 근절 릴레이 캠페인’에 동참했다.
청소년 도박 근절 릴레이 캠페인은 서울경찰청 주관의 캠페인으로 청소년 불법 사이버도박 문제에 대한 위험성을 환기하고 경각심을 고취, 이를 예방하자는 취지로 시작됐다. 최근에는 금융권까지 확산되면서 이광희 SC제일은행장이 강태영 은행장을 지목한 바 있다.
강 은행장은 “캠페인을 통해 청소년들이 안전한 사회에서 성장할 수 있도록 우리 사회 전체가 도박 문제에 대한 경각심을 가지는 기회가 되기를 바란다”며 “NH농협은행 또한 금융 교육 등 다양한 활동으로 청소년들의 올바른 금융가치관 정립을 위해 노력하겠다”고 말했다.
한편 강 은행장은 이번 청소년 도박 근절 릴레이 캠페인의 다음 주자로 유명순 한국씨티은행장을 지목했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
