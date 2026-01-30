“위험한 고소 작업은 원격으로”… 현대건설, 원격 타워크레인 국내 첫 현장 도입

현대건설은 국내 최초로 원격제어 타워크레인을 실제 건설 현장에 도입했다고 29일 밝혔다.
현대건설에 따르면 이날 경기도 과천시 주암동 ‘디에이치 아델스타’ 현장에서 원격제어 타워크레인 기술 시연회를 개최했다. 시연회에서는 원격제어 타워크레인을 비롯해 실내 점검 드론, 자재 운반 로봇, 자율주행 모바일 플랫폼 등 현장 안전과 작업 지원을 위한 스마트 건설기술이 함께 공개됐다.
행사에는 국토교통부, 동반성장위원회, 경기도청, 국토교통과학기술진흥원, 한국건설기술연구원 등 유관 기관과 스마트건설 관계자들이 참석했고 원격제어 기반 타워크레인의 현장 적용 사례를 확인했다고 한다.
원격제어 타워크레인은 작업자가 고소 작업 구역에 직접 올라가지 않고 지상 원격 조종실에서 장비를 운용할 수 있도록 설계된 장비다. 현대건설은 국토교통부로부터 ‘건설기계 안전기준 특례’를 승인받아 해당 기술을 국내 건설 현장에 처음 적용했다.
해당 시스템은 전방위 모니터링 카메라와 저지연 원격제어 기술을 결합한 방식으로 타워크레인에 설치된 카메라 9대를 통해 작업 반경을 실시간으로 확인할 수 있도록 했다. 조종실에는 작업 영상과 풍속 정보, 충돌방지시스템 등 주요 안전 정보가 함께 전달되며 제어 신호 지연을 최소화하는 통신 기술도 적용됐다고 한다.
현대건설은 앞서 2024년 6월 용인 마북동 로보틱스 랩에서 원격 타워크레인 기술 시연을 진행한 바 있고 이후 기술 고도화를 거쳐 실제 공동주택 건설 현장에 대형 타워크레인을 적용했다. 이번에 도입된 장비는 약 50m 높이의 대형 타워크레인으로 공동주택 건설 현장에서 사용되는 설비다.
현대건설 관계자는 “원격제어 타워크레인 도입을 통해 고소·고위험 작업 환경에서의 장비 운용 방식을 개선하고자 했다”면서 “디지털 기반 장비 운용을 단계적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.
한편 현대건설은 AI 기반 안전 모니터링 시스템, 웨어러블 로봇, 무인 드론 스테이션 등 다양한 스마트 기술을 건설 현장에 적용하고 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0