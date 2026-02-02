마인드앤디테일, ‘2025 대한민국 가치경영 대상’ 수상

마인드앤디테일(대표 한윤정)이 ‘2025 대한민국 가치경영 대상’을 수상했다고 밝혔다.
대한민국 가치경영대상은 고객에게 실질적인 가치를 제공하고 차별화된 고객 만족을 창출한 기업, 기관, 인물, 브랜드를 발굴·포상하는 상으로, 국내외 기업과 기관의 가치경영 성과를 평가하고 공유하기 위해 매년 개최된다.
마인드앤디테일은 디지털 콘텐츠 전문 에이전시로, 2016년 설립 이후 디지털 환경에 최적화된 콘텐츠 기획과 캠페인 운영을 통해 업력을 이어오고 있다. 디지털 콘텐츠 소비 환경 변화에 맞춰 브랜드 메시지를 보다 명확하게 전달하는 콘텐츠 기획에 주력해 왔으며, 최근에는 AI 기반 콘텐츠 제작을 도입해 디지털 콘텐츠 제작 방식 변화에 대응하고 있다.
한윤정 대표는 “이번 수상을 통해 그동안의 방향과 노력이 의미 있었음을 확인하게 돼 기쁘다”며 “플랫폼과 표현 방식은 변화하더라도, 좋은 메시지를 담은 콘텐츠로 소비자와 올바르게 소통하는 본질에 더욱 집중해 나갈 것”이라고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0