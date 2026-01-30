셰프애찬, ‘맵짤이’ 해외 상표 보호 본격화… 올바른특허법인과 국제상표권 등록 진행

프리미엄 한식 브랜드 셰프애찬(대표 박우연)이 대표 제품 ‘맵짤이(Mapzzaly)’의 해외 상표권 보호를 위해 올바른특허법인(대표변리사 김재형)과 함께 국제상표권 등록 절차에 착수했다고 30일 밝혔다.
셰프애찬은 이미 올바른특허법인과 지식재산권 전담 자문 체계를 구축해 자사 브랜드 전반에 대한 상시 보호 시스템을 운영 중이다. 이번에는 ‘맵짤이’의 글로벌 진출을 대비해 해외 수출용 디자인 개발을 완료하고, 이를 기반으로 국제상표권 등록을 위한 추가 자문을 진행 중이다.
핵심 제품 ‘맵짤이’ 시리즈는 현재 총 8건의 상표권 출원을 진행 중이며, 문자 상표와 도형 상표로 나누어 각각 4건 씩 등록을 추진하고 있다. 제품의 고유한 디자인과 시각적 아이덴티티 역시 디자인권과 저작권 등록도 병행해 보호 범위를 확대할 방침이다.
셰프애찬 관계자는 “자사의 제품명과 시각 요소가 무단으로 사용되는 사례를 실제로 겪은 만큼, 브랜드 보호의 중요성을 절감해왔다”며 “기존 자문 체계를 바탕으로 국제상표권까지 확장함으로써, 해외 시장 진출 기반을 보다 안전하게 다질 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.
한편 셰프애찬은 ‘셰프의 손맛을, 언제 어디서나’라는 슬로건 아래 다양한 프리미엄 한식 메뉴를 선보이며 국내뿐 아니라 미국, 일본, 호주 등 글로벌 시장에서도 브랜드 영향력을 확대하고 있다. 최근에는 드라마 ‘스프링피버’를 통한 PPL 협업, 배우 안보현 전속모델 활동 등으로 소비자 접점을 강화하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0