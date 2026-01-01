대통령 ‘비싼 생리대’ 지적에… 쿠팡 “개당 99원 판매”

쿠팡이 자체브랜드(PB)로 판매하는 생리대를 개당 99원에 판매한다. 이재명 대통령이 국내 생리대가 비싸다고 공개 지적하자, 쿠팡이 이에 부응하고자 중저가 제품 공급에 나선 것이다.
29일 쿠팡은 PB 자회사 CPLB가 제조하는 ‘루나미’의 생리대를 중형 및 대형 생리대를 대폭 인하한다고 밝혔다. 판매가는 중형은 개당 99원, 대형은 개당 105원이다. 이전까지 중대형 루나미 생리대 가격이 개당 120∼150원대였던 것을 고려하면 최대 29%가량 가격을 인하한 것이다. 시중에서 팔리는 주요 제조사 브랜드(NB)의 중대형 사이즈 생리대는 개당 가격이 100원대 후반에서 시작해 통상 200∼300원 이상에 형성돼 있다. 이번 가격 인하 조치에 따라 루나미 생리대 중형 18개입 4팩은 9390원에서 7120원으로 낮아진다. 대형 16개입 4팩은 9440원에서 6690원으로 인하된다.
업계에서는 대규모 개인정보 유출 사태로 전방위적 압박을 받고 있는 쿠팡이 ‘정부 정책 발맞추기’에 나선 것으로 보고 있다. 이 대통령은 20일 국무회의에서 “해외 생리대보다 우리나라 생리대가 40% 비싸다”고 지적한 바 있다. 이에 따라 유한킴벌리와 LG유니참, 깨끗한나라 등 주요 생리대 제조사 3곳도 중저가 생리대 공급 확대와 신제품 출시를 예고한 상태다.
