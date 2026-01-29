CJ올리브영, 웰니스 플랫폼 ‘올리브베러’ 광화문 1호점 오픈

CJ올리브영은 30일 서울 종로구 광화문 인근에 웰니스(건강관리) 큐레이팅 플랫폼 ‘올리브베러(OLIVE BETTER)’ 1호점을 연다. 뷰티 중심 상품을 취급하며 성장해 온 올리브영이 헬스와 웰니스를 아우르는 라이프스타일 영역으로 사업 분야를 넓히겠다는 의도다.
올리브베러 1호점은 건강 관리에 관심이 높은 직장인 유동 인구가 많은 서울 광화문에 들어선다. 약 429.75㎡(130평) 규모의 복층 매장으로, 500여 개 브랜드의 웰니스 상품 3000여 종을 선보인다. 상품은 ‘잘 먹기’ ‘잘 채우기’ ‘잘 움직이기’ ‘잘 가꾸기’ ‘잘 쉬기’ ‘잘 케어하기’ 등 6개 카테고리로 구성해 건강관리 분야 전반을 아우른다.
1층에는 샐러드와 고단백 간편식, 건강기능식품을 중심으로 선보인다. 올리브베러가 선정한 웰니스 상품을 시식할 수 있는 서비스도 마련한다. 2층은 ‘웰니스 루틴’을 제안하는 공간으로 가벼운 식사, 스낵, 이너뷰티·슬리밍·슬립뷰티(수면 건강) 등 올리브영이 키워 온 웰니스 대표 상품군을 소개한다. 운동을 즐기는 소비자를 위한 에너지젤과 스포츠용품 등도 선보인다.
매장이 문을 여는 30일 올리브영 앱에서 올리브베러 앱인앱(App-in-App) 서비스를 개시한다. 앱에서는 섭취 대상과 목적, 성분별 맞춤형 상품 추천, 섭취 방법, 기능 등을 안내받을 수 있다. 올리브영 관계자는 “누구나 일상에서 쉽고 재미있게 실천할 수 있는 웰니스 라이프스타일을 큐레이션하는 플랫폼”이라며 “고객이 내∙외면의 균형 있는 아름다움을 찾고 브랜드와 국내 웰니스 시장이 함께 성장하는 생태계를 구축하는 데 앞장설 것”이라고 했다.
