NH농협은행, ‘에이전틱 AI 뱅크’ 본격 도약… 사업추진 결의대회 개최

NH농협은행 ‘에이전틱 AI 뱅크(Agentic AI Bank)’로의 본격적인 도약을 선언했다.
29일 농협은행에 따르면 AI데이터부문은 전날 서울시 중구 소재 본사에서 사업추진 결의대회를 개최했다. 이번 결의대회는 기존의 단순한 사업계획 공유를 넘어 ‘AI가 고객들의 금융일상에 자연스레 스며들 수 있는 에이전틱 AI 뱅크’를 만들겠다는 강력한 추진의지를 담았다.
결의대회 참석자들은 올해의 핵심 아젠다(Agenda) 추진계획과 함께 AI 에이전트 퍼스트(AI Agent First)전략을 중심으로 금융서비스 혁신 방향을 논의했다. 또한 외부 전문가를 초청해 AI기본법, STO법제화 등 규제 동향과 AI 트렌드 강연을 진행하면서 임직원들에게 사업추진에 대한 새로운 인사이트도 제공했다.
결의대회에 참석한 김주식 부행장은 “고객을 미소짓게 하고, 고객과의 동반성장을 실현해가는 NH농협은행을 만들기 위해 전사적 AX를 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.
