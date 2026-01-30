“AI-글로벌 팬덤을 새 성장 동력으로”

카카오그룹이 2026년 ‘응축의 시간’을 마무리하고 방향성 있는 성장을 본격화하겠다고 밝혔다. 2024년 초 CA협의체 정신아 의장 취임 이래 내실을 다지는 데 집중했다면 새해에는 이를 발판 삼아 AI와 글로벌 팬덤을 새 성장 동력으로 그룹의 가치를 높여나간다는 전략이다.
정신아 의장은 2일 신년사를 통해 “지난해는 내실을 다지고 시스템을 정비하며 그룹의 역량을 핵심 중심으로 모아온 응축의 시간이었다”고 회고하며 “이제는 응축된 에너지를 바탕 삼아 ‘성장’으로 기어를 전환할 시점”이라고 밝혔다.
실제로 카카오그룹은 2년여 동안 강도 높은 체질 개선을 단행했다. 한때 147개에 달했던 계열사를 지난해 말 기준 94개까지 줄였고 2025년 2분기와 3분기 연속으로 사상 최대 실적을 기록했다. 2026년 성장을 이끌 두 개의 핵심축으로는 △사람 중심의 AI(Human-centric AI)와 △글로벌 팬덤 OS(Global Fandom Operating System)를 제시했다.
‘사람 중심의 AI’는 국민 앱 ‘카카오톡’을 통해 5000만 사용자의 일상과 관계 속 맥락을 이해해 온 카카오만의 강점을 극대화하는 전략이다. 정 의장은 “AI가 단순히 명령을 수행하는 도구를 넘어 사용자의 의도와 상황을 먼저 이해하고 다음 행동을 연결해주는 에이전틱 AI로 진화해 갈 것”이라고 강조했다. 이를 위해 카카오그룹은 개인정보를 보호하는 온디바이스 AI를 더욱 고도화해 나갈 계획이다.
두 번째 성장축은 세계로 뻗어갈 ‘글로벌 팬덤 OS’다. 카카오그룹이 보유한 슈퍼 IP, 플랫폼, 온오프라인 인터페이스 등 ‘풀스택 자산’을 결합해 전 세계 팬들이 소통하고 가치를 창출하는 글로벌 팬덤 생태계를 구축한다는 구상이다.
이러한 두 가지 성장축을 연결해 사용자 가치를 확대할 핵심 인프라는 ‘웹3’가 맡게 된다. 웹3는 AI 에이전트의 예약·결제부터 팬들의 참여에 대한 혜택까지 다양한 활동을 안전하고 투명하게 연결하는 신뢰망으로 작동한다.
