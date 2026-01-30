설화수, 영국 대표 뷰티 플랫폼 ‘컬트뷰티’ 입점

[위기에도 다시 뛴다]아모레퍼시픽
아모레퍼시픽이 운영하는 뷰티 브랜드 설화수가 유럽 시장 진출에 속도를 내고 있다.
설화수는 영국 대표 온라인 뷰티 플랫폼인 ‘컬트뷰티’에 공식 입점했다. 설화수가 영국 시장에 진출한 건 이번이 처음이다. 영국을 전략적 거점 삼아 유럽 시장 공략을 본격화하고 글로벌 성장 기반을 단계적으로 강화해 나간다는 구상이다.
설화수가 선보이는 대표 제품은 ‘윤조에센스’와 ‘자음생크림’이다. 윤조에센스는 노화 징후가 본격적으로 나타나기 전 피부의 흐름을 관리하는 제품으로 설화수의 독자 성분인 ‘자음단’과 500시간의 자연 숙성을 거친 인삼 소재 ‘림파낙스’가 담겼다. 자음생크림은 국내 안티에이징(노화 방지) 크림 부문에서 10년 연속 판매 1위를 기록한 제품이다.
희귀 인삼 사포닌을 6000배 농축한 ‘진세노믹스’와 인삼 유래 펩타이드를 함유해 피부 자생력을 강화하는 기능을 갖추고 있다.
컬트뷰티 관계자는 “영국 고객들에게 한국 럭셔리 스킨케어의 힘과 헤리티지를 대표하는 설화수를 소개할 수 있어 기쁘다”며 “더 많은 고객이 설화수가 전하는 ‘홀리스틱 뷰티’의 진정한 가치를 경험하길 기대한다”고 전했다.
설화수는 컬트뷰티 입점을 시작으로 영국 내 오프라인 유통 채널 협업 가능성도 검토할 계획이다. 설화수 관계자는 “영국은 유럽 시장 확장을 위한 전략적 출발점”이라며 “설화수의 영국 론칭은 유럽과 중동 시장으로 이어지는 글로벌 성장 전략의 중요한 이정표가 될 것”이라고 밝혔다.
한편 설화수는 2004년 홍콩 진출을 시작으로 현재 미국, 중국, 캐나다, 호주, 인도 등 총 13개 국가에 진출해 있다.
김다연 기자 damong@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0