다쏘시스템, 韓 기업 기술도입 ‘가속도’… 스마트팩토리 고도화 지원

산업자동화 선도기업 오토닉스, PLM 고도화로 R&D 체계 혁신
다쏘시스템 단일 플랫폼 솔루션으로 설계 품질·프로세스 효율 동시 강화
BOM 체계 표준화 및 협업 효율 제고 통해 디지털 전환 가속화
오토닉스, R&D부터 생산까지 통합 기반 제품 경쟁력 확보
다쏘시스템은 27일 국내 산업자동화기업 오토닉스에 ‘3D익스피리언스(3DEXPERIENCE)’ 플랫폼을 도입해 전사적 연구개발(R&D) 통합 정보시스템을 구축한다고 밝혔다. 이번 협력은 단일 플랫폼 기반의 제품 수명주기 관리(PLM, Product Lifecycle Management) 고도화를 통해 오토닉스의 디지털 전환을 가속화하고, 설계 품질과 업무 효율을 동시에 높이기 위한 전략이다.
다쏘시스템은 이번 프로젝트를 통해 오토닉스의 기존 솔루션을 3D익스피리언스 플랫폼으로 통합 업그레이드한다. 이를 통해 제품 데이터의 정합성을 높이고, 설계부터 생산까지 일원화된 협업 체계를 구축할 계획이다. BOM(자재 명세서) 관리 고도화, 통합 변경 관리, 3D 기반 업무 환경 구현 등 핵심 PLM 프로세스의 효율성을 강화하는 것이 주요 목표다.
1977년 설립된 오토닉스는 센서, 컨트롤러, 세이프티, SCADA 등 스마트팩토리 핵심 구성요소를 제공하는 산업자동화 전문기업이다. 전 세계 100여 개 거점을 기반으로 제품 설계부터 현장 운영용 소프트웨어까지 아우르는 종합 솔루션을 제공하며, 글로벌 고객 만족도를 높이고 있다.
오토닉스는 이번 시스템 구축으로 ▲제품 데이터 일관성 확보 ▲개발 프로세스 최적화 ▲업무 생산성·가독성 향상 ▲설계 효율 증대 ▲BOM 관리 체계 개선 등을 실현해 연구개발 역량과 품질 경쟁력을 강화할 계획이다.
박용진 오토닉스 대표는 “3D익스피리언스 플랫폼 도입을 통해 R&D부터 생산까지 하나의 통합 시스템으로 운영할 수 있게 된다. 단일 플랫폼이 제공하는 효율적 연구개발 환경은 제품 혁신과 고객 가치 창출의 기반이 될 것”이라고 밝혔다.
정운성 다쏘시스템코리아 대표이사는 “3D익스피리언스 플랫폼은 다쏘시스템의 CAD 솔루션 ‘솔리드웍스(SOLIDWORKS)’와의 호환성이 높아 PLM 고도화가 용이하다. 오토닉스와의 협력을 통해 국내 산업 자동화 분야의 디지털 전환을 적극 지원하겠다”고 말했다.
