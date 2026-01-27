대웅제약 선마을, 웰니스 커리어 설계 리트릿 개최… “회복 넘어 전문성까지”

대웅제약 계열사 힐리언스가 운영하는 강원도 홍천 웰니스 리조트 선마을이 숨 웰니스 허브와 함께 ‘2026 웰니스 리트릿’을 진행한다고 27일 밝혔다. 단순 휴식을 넘어 웰니스 커리어 설계까지 돕는 프로그램이다.
이번 리트릿은 웰니스에 관심 있는 일반인부터 코치·강사·크리에이터 등 현업 종사자까지를 대상으로 한다. ‘몸과 삶의 중심을 재정비하는 시간’을 주제로, 신체 회복에서 출발해 삶과 일, 커리어의 방향성을 구조적으로 점검할 수 있도록 구성됐다.
숨 웰니스 허브는 필라테스, 바레, 소매틱 무브먼트 등 신체 움직임 기반의 회복 프로그램을 운영하는 웰니스 전문 브랜드다. 이번 리트릿에서는 실제 운영 중인 ‘스튜디오 플레이바이숨’의 콘텐츠 및 커뮤니티 확장 사례를 공유하며, 개인의 전문성이 브랜드로 발전하는 과정에 대한 인사이트를 제공한다.
프로그램은 바레 클래스로 시작된다. 바레는 발레 동작을 기반으로 한 운동법으로, 참가자들은 불필요한 근육 긴장을 완화하고 몸의 변화를 직접 경험한다. 비전보드 세션에서는 삶·일·라이프스타일을 하나의 흐름으로 정리하며 개인에게 맞는 우선순위를 시각화한다. 실제 성공 사례를 바탕으로 개인의 전문성과 방향성이 온·오프라인 브랜딩과 커뮤니티로 확장되는 과정에 대한 인사이트도 공유한다.
이어지는 세션에서는 현재 하고 있는 일과 관심 분야를 점검하고 앞으로 집중할 영역과 방향을 정리한다. 성과 중심이 아닌 삶의 리듬과 지속 가능성을 고려한 웰니스 커리어 구조 설계에 초점을 맞춘다.
참가자 간 교류도 중요한 요소로 설계됐다. 웰니스 코치와 크리에이터, 일반 참여자와 예비 종사자들이 관심사와 방향성을 나누며 향후 협업으로 이어질 수 있는 네트워크를 형성한다.
리트릿 기간 동안 참가자들은 ‘한국판 발리 우붓’으로 불리는 선마을에서 웰니스 라이프를 경험한다. 강원 지역 제철 식재료로 구성된 식사를 통해 건강한 식습관을 익히고, 민영 치유의숲 1호로 선정된 종자산 숲길에서 명상과 사색의 시간을 보낸다. 요가와 명상 등 선마을의 대표 웰니스 프로그램도 함께 운영된다.
리트릿은 1월 31일부터 양일간 진행되고 토요일 당일 패스와 1박 2일 풀 리트릿 두 가지 형태로 운영된다. 얼리버드 및 동반 신청 시 10% 할인 혜택이 제공된다.
선마을 관계자는 “회복에 최적화된 자연 환경 속에서 몸과 감각의 회복이 사고와 기획으로 이어지는 선마을만의 웰니스 흐름을 경험할 수 있을 것”이라면서 “웰니스를 더 깊이 배우고 자신의 삶과 일에 적용하고 싶은 이들에게 실질적인 전환점이 되는 시간이 되길 바란다”고 말했다.
