메디트리 ‘파워업 마시는 알부민’ 64% 할인

씨너지아이앤티의 건강기능식품 브랜드 메디트리에서 ‘파워업 마시는 알부민’ 64% 세일을 진행한다.
메디트리의 파워업 마시는 알부민은 품질관리가 까다롭기로 유명한 유럽의 기준을 준수한 프리미엄 프랑스산 알부민을 핵심 원료로 선택했다. 알부민은 혈액 속 단백질 중 가장 큰 비중을 차지하며 혈관 내 체액의 균형을 유지하는 삼투압 조절 및 각종 영양소를 세포로 전달하는 핵심적인 역할을 수행한다. 특히 나이가 들수록 간 기능 저하 등으로 인해 체내 혈청 알부민 농도가 자연스럽게 감소하기 때문에 고연령층일수록 외부를 통한 꾸준한 보충이 권장된다.
본 제품은 알부민뿐만 아니라 기력 보충에 탁월한 특허받은 ‘발효녹용추출분말’을 함유해 영양의 깊이를 더했다. 여기에 신체 활력의 핵심인 아르기닌, 타우린, 아스파트산 등 11가지 엄선된 부원료를 메디트리만의 노하우로 배합했다.
특히 정제나 가루 형태보다 체내 흡수가 빠른 액상 스틱 타입을 적용했다는 점이 특징이다. 소화력이 떨어진 어르신들도 부담 없이 섭취할 수 있으며 휴대성이 좋아 바쁜 일상 속에서도 언제 어디서나 간편하게 건강을 챙길 수 있다.
메디트리 관계자는 “알부민은 우리 몸의 영양 상태를 결정짓는 중요한 지표”라며 “과도한 업무에 지친 직장인, 활력이 필요한 중장년층, 영양 보충이 시급한 부모님들께 이번 64% 할인 행사가 좋은 기회가 되길 바란다”고 전했다.
파워업 마시는 알부민은 메디트리 공식 홈페이지와 전화로 구매 및 상담이 가능하다.
한편 메디트리는 ‘건강기능식품의 본질 그대로’라는 슬로건 아래 안전하고 합리적인 건강기능식품을 선보이는 씨너지아이앤티의 대표 브랜드로 30여 종의 건강기능식품을 보유하고 있다.
