유니클로, 희망브리지에 2억 기탁

안녕하세요. 이소정 기자입니다.

중저가 제조유통일괄형(SPA) 의류 브랜드 유니클로가 재난 구호 단체 희망브리지 전국재해구호협회(이하 희망브리지)에 2억 원을 기탁한다고 26일 밝혔다. 이번 기부금은 한파 및 산불 등을 포함해 각종 재난 재해 상황 시 필요한 긴급 구호 키트 제작 지원에 사용될 예정이다.





