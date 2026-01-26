성균관대 SKK GSB MBA, 기금형 퇴직연금 포럼 개최

퇴직연금의 구조적 변화 불러올 기금형 퇴직연금 조명
성균관대학교(총장 유지범) SKK GSB(Graduate School of Business·원장 이춘원) MBA는 ‘한국퇴직연금데이터’와 함께 오는 25일 최근 도입 논의가 진행 중인 ‘기금형 퇴직연금’을 다루는 포럼을 공동 개최한다.
이번 포럼에서는 법안, 정책으로 논의되고 있지만 실제 현장에서 어떻게 작동할지에 대해서 다뤄지지 않은 기금형 퇴직연금이 실제 현업에 어떤 영향을 끼칠지 중점적으로 살펴본다.
기금형 퇴직연금은 개별 가입자의 연금을 수탁기관에서 한데 모아 운용하는 방식이다. 현재는 각 가입자가 금융기관 등 퇴직연금 사업자와 각각 계약을 맺어 퇴직연금을 운용하고 있다.
‘2026년, 기금형 퇴직연금은 어떤 모습일까’라는 주제로 이뤄지는 이번 포럼의 발제는 남재우 자본시장연구원 펀드·연금실장이, 영주 닐슨 SKK GSB 교수이자, 한국퇴직연금데이터 대표가 글로벌 사례들을 통해 데이터로 기금형 퇴직연금에 대해 살펴보는 시간을 갖는다.
이번 포럼은 기금형 퇴직연금을 구조적으로 이해하고 싶은 금융사 실무자와 퇴직연금제도 변화로 회사 연금 운영의 변화에 대한 이해를 높이고 싶은 인사, 재무 담당자를 대상으로 한다.
한편 성균관대 SKK GSB MBA는 전 과정 수업을 영어로 진행하며, 영국 파이낸셜 타임스(FT)가 선정한 글로벌 MBA 평가에서 14년 연속 세계 100대 MBA, 한국 1위 MBA로 선정됐다.
최용석 기자 duck8@donga.com
