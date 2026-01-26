준지, 파리패션위크서 26FW 컬렉션 공개… “과거, 현재, 미래의 공존”

삼성물산 패션부문은 디자이너 브랜드 준지가 프랑스 파리 ‘사요 국립극장’에서 26년 가을·겨울 시즌 컬렉션을 공개했다고 26일 밝혔다.
준지는 2007년부터 지금까지 20년 동안 매년 2차례 파리패션위크를 통해 새로운 컬렉션을 선보여 왔다. 2013년에는 파리패션위크를 주관하는 파리의상조합에 정회원으로 선정돼 파리패션위크의 공식 스케줄에 해당하는 컬렉션을 선보이고 있다. 샤넬, 에르메스, 루이비통을 비롯한 전세계 주요 럭셔리 브랜드들이 파리의상조합의 정회원 자격을 보유하고 있다.
이번 2026년 FW시즌 테마는 ‘뉴스텔지아’다. 뉴스텔지아는 새로움(new)과 향수(nostalgia)를 뜻하는 단어의 합성어로, 준지가 바라보는 과거, 현재, 미래에 대한 공존이 컬렉션에 담겼다.
준지는 이번 컬렉션을 통해 가죽, 데님, 울 등 범용성 있는 소재에 준지만의 시그니처 디테일을 담은 총 46개 착장을 선보였다. 이탈리아의 모터 스포츠 브랜드 알파인스타즈(Alpinestars)와 협업한 바이커룩도 공개했다. 알파인스타즈는 글로벌 모토코어 트렌드를 선도하고 있는 브랜드로, 지난 파리패션위크에서 발렌시아가와 협업 제품을 선보인 바 있다.
이번 컬렉션에는 한국의 퍼스널 아이웨어 브랜드 ‘브리즘’의 선글라스도 일부 착장과 함께 소개됐다.
준지의 크리에이티브 디렉터 정욱준 부사장은 “준지의 이번 파리컬렉션은 과거와 현재, 미래의 경계를 허문 컬렉션”이라며 “특히 이번 컬렉션에서는 시간을 초월한 아름다움, 미래적 클래식을 느낄 수 있을 것”이라고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0