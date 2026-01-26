벤츠, 기부로 달리는 봄… ‘제13회 기브앤 레이스’ 참가접수 시작

오는 4월 5일 부산서 개최, 2만 명 선착순 모집
메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 26일 오는 4월 5일 부산에서 열리는 ‘제13회 기브앤 레이스(GIVE ’N RACE)’ 참가자 모집을 시작했다고 밝혔다. 기브앤 레이스는 ‘달리기를 통한 나눔 실천’을 취지로 한 시민참여형 기부 행사로, 올해 2만 명 규모로 진행된다.
1월 26일 스페셜 기부자 사전 접수, 2월 2일부터 일반 접수
참가비 전액 아동 보호·스포츠 인재 육성에 사용
누적 기부금 76억 원, 시민 참여형 나눔 행사로 자리
우선 26일 오전 10시부터는 100명 한정 ‘스페셜 기부자’ 사전 접수가 시작되며, 이어 2월 2일부터 일반 참가자 접수가 진행된다. 참가자는 선착순으로 모집하며, 두 구간 중 하나를 선택해 10km 또는 8km 코스를 달리게 된다. 출발은 벡스코 야외광장에서, 결승은 광안리 해수욕장으로 이어진다.
올해 처음 도입된 스페셜 기부 제도는 추가 기부를 통해 나눔의 의미를 확장하기 위한 취지로 마련됐다. 골드(100만 원·30명)와 실버(50만 원·70명) 두 가지 패키지로 구성되며, 스페셜 기부자에게는 동반 1인 참가권, 선두 그룹 출발 기회, 전용 배번호, 패키지별 러닝화 및 스포츠 용품 등이 제공된다.
기본 참가비는 5만 원으로, 참가비와 기부금 전액은 사회적 돌봄이 필요한 아동 보호전문기관 신설과 스포츠 유망주 장학 사업에 사용된다. 지난해 부산에서 열린 11회와 12회 대회에서는 각각 2만 명이 참여해 10억 원 이상이 모금됐다.
참가자 전원에게는 이번 대회 공식 파트너사인 컬럼비아(Columbia)의 기능성 티셔츠, 백팩, 러닝 벨트, 헤어밴드 등 기념품 세트가 발송된다. 또한 행사 현장에서는 다양한 이벤트와 부대 프로그램, 대중 아티스트 공연 등이 마련돼 축제 분위기를 더할 예정이다.
지난해 조성된 기부금 10억 원은 아동보호전문기관 설치 지원과 스포츠 인재 장학 후원에 사용됐다. 2017년 첫 개최 이후 현재까지 누적 참가자는 약 14만5000명, 누적 기부금은 약 76억 원에 달한다.
김상준 기자 ksj@donga.com
