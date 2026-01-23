KT&G ‘릴’, ‘2026 대한민국 브랜드 명예의 전당’ 8년 연속 선정

KT&G의 궐련형 전자담배 브랜드 ‘릴(lil)’이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의 전당’ 궐련형 전자담배 부문 우수 브랜드로 8년 연속 선정됐다고 23일 밝혔다.
산업정책연구원(IPS)에서 주관하는 ‘대한민국 브랜드 명예의 전당’은 지난해 고객 만족도와 브랜드 가치 등을 종합 평가해 소비자들로부터 가장 사랑받은 브랜드를 선정해 시상하는 행사다.
KT&G는 릴을 중심으로 소비자 만족도 제고에 주력해 왔다. 2017년 출시한 ‘릴 솔리드’에 이어 ‘릴 하이브리드’, ‘릴 에이블’ 총 3종의 디바이스 라인업을 보유하고 있다. 이중 대표 제품인 릴 하이브리드는 액상형 카트리지를 결합한 차별화된 구조와 자동 예열 기능인 ‘스마트온’을 업계 최초로 적용했다. 릴 에이블은 사용모드 선택, 예열시간 단축, 일시정지 등 사용 편의성을 대폭 강화했다. 또한 각 라인업에 맞춰 40여 종의 전용 스틱을 구성하고 있다.
KT&G 관계자는 “KT&G는 혁신 기술에 대한 지속적인 연구 개발을 기반으로 릴을 국내 No1. 궐련형 전자담배 브랜드로 성장시켰다”며 “앞으로도 철저한 시장 분석을 토대로 소비자 니즈에 부합하는 제품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.
